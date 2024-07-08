أصحاب محلات المدينة العتيقة يشتكون من هؤلاء

ترأس المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس فارس الماجري صباح اليوم الاثنين 08 جويلية 2024 بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاغل عدد من أصحاب المحلات التجارية للصناعات التقليدية الكائنة بالمدينة العتيقة ممن أعربوا عن استياءهم من تصرفات بعض الأدلاء السياحيين ممن يقومون بتوجيه السياح الأجانب إلى محلات دون سواها وفق تأكيدهم.

هذه الجلسة انعقدت بحضور معتمد المدينة والمندوب الجهوي للسياحة والمندوب الجهوي للصناعات التقليدية ومدير الأمن السياحي ورئيس جمعية أدلاء السياحة البحرية ورئيس غرفة النقل ومتصرف الدائرة البلدية بالمدينة وعدد من تجار الصناعات التقليدية.

ليتم الاتفاق على مزيد تكثيف الدوريات الأمنية وتطبيق القانون على المخالفين مع دعوة كافة الأطراف من أجل مزيد التنسيق فيما بينهم والحوار المتبادل لإيجاد الحلول لبعض الإشكاليات.

مع دعوة مصالح البلدية لتكثيف الحملات المتعلقة بالنظافة والانتصاب الفوضوي للمسلك السياحي خاصة بنهج جامع الزيتونة.