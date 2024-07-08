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صفاقس: تأمين سفرات إضافية عبر الحافلات نحو هذه الشواطئ

2024/07/08 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

تعتزم الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس بداية من اليوم الإثنين وإلى غاية موفى شهر أوت القادم، تأمين سفرات إضافية إلى كل من الشابة والشفار والمحرس والصخيرة، وذلك بهدف تقريب هذه المناطق الشاطئية من المواطنين القاطنين بعيدا عنها وتمكينهم من الإصطياف، وفق الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس، محمد المساعدي.
وأوضح المساعدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن برنامج السفرات المتّجهة إلى الشابة والمحرس عبر الشفار والصخيرة، سوف يكون على كامل أيام الأسبوع ما عدا أيام الآحاد والأعياد، وتكون السفرات حسب الطلب بداية من الساعة السادسة صباحا.

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