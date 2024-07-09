عاجل/ بينهم أطفال ورضيع: الديوانة تنقذ تونسيين انشطر بهم قارب “حرقة”



تمكنت دورية تابعة للفرقة البحرية للديوانة بقليبية فجر اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 من إنقاذ 16 شخصا يحملون الجنسية التونسية وذلك إثر انشطار القارب الذي كانوا على متنه في عرض البحر قبالة سواحل مدينة قربة.

وكان الأشخاص المعنيون (سبعة رجال وثلاثة نساء وخمسة أطفال ورضيع يبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر) بصدد محاولة الإبحار خلسة على متن القارب المذكور في اتجاه الفضاء الأوروبي، حسب بلاغ للديوانة التونسية.

وقد تم إيصالهم على متن الزورق الإداري إلى مقر الفرقة البحرية للديوانة بالميناء التجاري بقليبية وتم التنسيق مع مصالح الحرس البحري لمواصلة بقية الإجراءات القانونية.