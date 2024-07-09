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البريكي يفجرها: “لاتبيعوا الأوهام للناس ولاتشتروا الذمم في الإنتخابات الرئاسية”..

2024/07/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام “عبيد البريكي ان المنافسة في الإنتخابات الرئاسية المرتقبة المقررة أكتوبر القادم ، ستكون جيّدة إذا كانت مبينة على قاعدة البرامج وفق تعبيره.

ولفت البريكي إلى أن البرامج في الإنتخابات الرئاسية ستكون إستنساخا لبعضها البعض .

واكد البريكي ، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن الحركة تدعم أهداف والأهداف وحدها ليست كافية إذا لم تنجز وفق قوله، مشدّدا على أنه لن يترشّح للإنتخابات الرئاسية ، متوجّها بالقول للمترشحين المحتملين : “لاتبيعوا الأوهام للناس ولاتشتروا الذمم في الإنتخابات الرئاسية”.

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