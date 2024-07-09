السجن لتاجر بتهمة احتكار سجائر أجنبية الصنع..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة أربعة أعوام في حق تاجر متهم باحتكار سجائر أجنبية الصنع وترويجها خارج المسالك القانونية للتوزيع.

وتفيد تفاصيل القضية وفق موزاييك بأن المتهم وهو شاب ثلاثيني وتاجر تعمد تسوغ أكثر من خمسة رخص لبيع وتوزيع السجائر مما مكنه من اقتناء كميات كبيرة من السجائر الأجنبية، تولى تخزينها واخفاءها قبل أن يشرع لاحقا في ترويجها وتوزيعها خارج المسالك القانونية للتوزيع بأسعار مضاعفة لأسعارها الحقيقية وذلك بين عدد من محلات العاصمة، قبل أن يتم التفطن اليه وايقافه من طرف أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالتنسيق مع احدى مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات وحجز كميات هامة من السجائر الأجنبية المقدرة قيمتها بأكثر من 250 ألف دينارا.