هام/ تخصيص 8 مكاتب قارة بمقرات معتمديات هذه الولاية لتحيين السجل الانتخابي..

في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، وضعت الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة على ذمة الناخبين 8 مكاتب قارة لتحيين السجل الانتخابي بمقرها وبمقرات معتمديات أريانة السبع (سكرة، والتضامن، وروّاد، وسيدي ثابت، وقلعة الأندلس، والمنيهلة، وأريانة المدينة)، وذلك إلى غاية يوم 22 جويلية الجاري.

وفي نفس الإطار، نظّمت الإدارة الفرعية للانتخابات بمقرها دورة تكوينية حضورية لفائدة أعوانها وإطاراتها حول الإطار القانوني، واجراءات التحيين للانتخابات الرئاسية 2024، إضافة الى اجراءات انتاج نماذج استمارة التزكيات ومنظومة التكوين عن بعد الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كما وضعت الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة القائمات الأوليّة للناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 على ذمة العموم وتم بداية من أمس الإثنين فتح باب الاعتراض أمام المواطنين بعد التثبُّت من مراكز اقتراعهم.