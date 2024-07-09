الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين ببحر العرب وواحدة في خليج عدن..#خبر_عاجل

أعلن الحوثيون الثلاثاء 9 جويلية 2024 استهداف السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب بالإضافة إلى سفينتين أخريين إحداهما في خليج عدن، وفق رويترز.

وأوضح المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور أنه تم استهداف السفينة ميرسك سنتوسا في بحر العرب “بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة”.

كما أضاف أنه تم استهداف سفينة “ماراثوبوليس” في بحر العرب أيضاً بعدد من الطائرات المسيرة لانتهاك الشركة المالكة لها “قرار حظر الدخول” إلى موانئ إسرائيل، حسب زعمه.

كذلك أردف أنه تم استهداف سفينة “إم إس سي باتناري” الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

يذكر أنه بوقت سابق، كشفت شركة الشحن العملاقة ميرسك أن إحدى سفنها، وهي السفينة ميرسك سنتوسا، أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن في وقت مبكر الثلاثاء.

وقالت ميرسك لرويترز إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

العربية نت