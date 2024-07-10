عاجل/ توجيه تهمتي الدخول خلسة الى الجزائر واستعمال مزوّر لسيف الدين مخلوف..

وجه قاضي تحقيق بالجزائر تهمتي الدخول غير القانوني الى التراب الجزائري و استعمال مزور لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة و النائب السابق بالبرلمان سيف الدين مخلوف، وفق ما أفاد به مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية بالجزائر فيصل مطاوي لقناة فرانس 24 .

وقال المصدر ذاته ان مخلوف خضع للايقاف يوم 4 جويلية الجاري بمطار عنابة بينما كان يهم لاستقلال طائرة نحو إسطنبول ثم الذهاب الى الدوحة حيث تقيم عائلته وذلك بعد ان ثبت لدى شرطة الحدود بالمطار دخوله الى التراب الجزائري بطريقة غير قانونية باعتبار أن جواز سفره لم يكن يحمل ختم دخول من الحدود البرية.

وأضاف مراسل مونت كارلو الدولية بالجزائر أن هناك اتفاقية قضائية بين تونس و الجزائر تقضي بتسليم المطلوبين للعدالة مشيرا الى أنه لم يتبين بعد ان كان مخلوف سيحاكم في الجزائر أم سيسلم الى تونس .