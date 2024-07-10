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صادم في سوسة: يضرم النار في شقيقه وهو نائم!!

2024/07/10 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 محضرا عدليا في محاولة القتل العمد وإضرام النار في محل مسكون والإذن بالاحتفاظ بشاب ثلاثيني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، لموزاييك.
وأوضح الشريف أنّ عملية الاحتفاظ تمّت بناءً على شبهة إضرام النار في حشايا “جراية” أثناء نوم شقيقه مخلّفا له أضرارا بدنية هامة استوجبت إيداعه بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد في حالة حرجة.
وتوسعت رقعة النيران لتلتهم جزءا من المنزل الكائن بجهة بوحسينة.
وأشار الشريف إلى أنّ المحتفظ به كان بحالة سكر وضُبِط وهو يحاول الفرار وبحوزته ولاّعة وقارورة خمر كما تم حجز وعاء بالمنزل بداخله بقايا بنزين.

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