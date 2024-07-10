منوبة: تخصيص خط نقل شاطئي وحيد نهاية الاسبوع

خصّصت شركة نقل تونس، منذ مطلع شهر جويلية الحالي، خطّ نقل صيفي وحيد بولاية منوبة لفائدة متساكني معتمديتي طبربة والجديدة في اتجاه شاطئ قلعة الاندلس من ولاية أريانة، وذلك بمعدل سفرة وحيدة ذهاب واياب يومي السبت والأحد، وفق معطيات تلقتها « وات » من الإدارة الجهوية للنقل بمنوبة.

واعتبر المواطنون، وخاصة العائلات محدودة الدخل والناشطون بالمجتمع المدني بولاية منوبة، أنّ هذا الخطّ غير كاف ويتطلب مضاعفة السفرات به، مع ضمان تواصله طيلة الأسبوع وعدم الاقتصار على يومي السبت والأحد الذين تشهد فيهما الشواطئ القريبة من العاصمة، مع ارتفاع درجات الحرارة، اقبالا كبيرا واكتظاظا لافتا.

وتساءل أبناء بقية المعتمديات بالجهة عن أسباب حرمانهم من الخطوط الشاطئية، التي باتت إحدى آليات الترفيه الصيفية كل موسم اصطياف، باعتبارها تؤمن تنقلهم الى الشواطئ بمعاليم ركوب رمزية، وتخفّف من معاناة تعدّد وسائل النقل من مترو وحافلات وقطارات في اتجاه شواطئ ضواحي ولاية تونس.

وعبّروا عن استغرابهم من تخصيص خط شاطئي وحيد مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بتخصيص خطوط لفائدة أبناء معتمديات دوار هيشر ووادي الليل والمرناقية وبرج العامري، على غرار السنوات السابقة، وخاصة سنة 2019 التي شهدت تجربة نموذجية ضمن برنامج وطني يستهدف متساكني المناطق الداخلية وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتمت في إطارها تغطية كل المعتمديات في اتجاه شاطئي رواد بأريانة وحلق الوادي بتونس بمعدل سفرتين يوميا، بما خفف من معاناة التنقل بالنسبة لروّاد الشواطئ من الجهة.

الناشط بالمجتمع المدني، محرز الخضراوي، تحدث في هذا الخصوص لصحفيّة « وات »، نيابة عن العائلات محدودة الدخل في معتمدية وادي الليل، وذلك بعد إثارته للموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر أن إمكانيات هذه الفئة بالمنطقة وبالاحياء الشعبية الأخرى لا تسمح بالاصطياف ولا بالتنقل عبر كراء سيارات، وقد وجدوا في هذه الخطوط المخصّصة للأحياء الشعبية وبمعلوم رمزي ضالتهم بما يساعدهم على التنقل مباشرة الى الشاطئ وقضاء يوم كامل مع الاطمئنان لوجود حافلة في انتظارهم لتأمين عودتهم.

واعتبر أن الخطوط الشاطئية أصبحت إحدى الأولويات الضرورية التي تفرض نفسها في موسم الصيف، وحاجة ملحة للفئات الاجتماعية الضعيفة لحماية أبنائهم من الغرق في قنالات المياه والبحيرات وغيرها، ولتسهيل تنقلهم خاصة أمام تردّي خدمات النقل العمومي، وعدم انتظام السفرات على مستوى محطات الترابط وما تسببه من إنهاك للمواطن بسبب ساعات الانتظار الطويلة في درجات حرارة مرتفعة.

من جهته، أكد عضو المجلس المحلي بدوار هيشر، محمد أمين العيادي، في تصريح لصحفيّة « وات »، تضمين مطلب بالاجماع في الغرض في اخر جلسة جمعت أعضاء المجلس بالمواطنين، طالبوا فيه بتخصيص خط صيفي ومضاعفة سفراته اليومية لتأمين التنقل الآمن الى الشواطئ، معتبرا الأمر من المشاغل الأساسية التي يتبنى المجلس المحلي رفعها الى السلط المعنية، معربا عن أمله في أن يتم حل هذا الاشكال في أقرب الآجال.

في المقابل، تعتبر الإدارة الجهوية للنقل بالجهة موضوع الخطوط الشاطئية حاليا من ضمن أولوياتها، وفق تأكيد المدير الجهوي شاكر القليبي، لصحفيّة « وات »، اليوم الأربعاء ، موضحا أنّه تم تقديم مقترحات لشركة نقل تونس، تتمثل بالخصوص في تخصيص سفرات إضافية وسط الأسبوع للخط المخصص لطبربة والجديدة نحو قلعة الأندلس وعدم الاقتصار على يومي السبت والأحد، إضافة إلى تواصل التنسيق حول توفير مزيد من الخطوط الشاطئية لبقية المعتمديات، بما من شأنه تذليل صعوبات تنقل المواطنين وخاصة من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل إلى الشواطئ بالولايات المجاورة.

يشار إلى أنه في غياب خطوط شاطئية في عديد الاحياء الشعبية وخاصة بمعتمدتي دوار هيشر ووادي الليل، تلجأ العائلات إلى كراء سيارات خاصّة بأسعار مشطّة، كما يظهر النقل العشوائي وفي ظروف غير مؤمنة تهدّد حياة المواطنين، كبديل وخاصة بالنسبة للشباب.