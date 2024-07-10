فتح مناظرات لإنتداب أساتذة محاضرين في القانون في عدد من المعاهد والكليات التونسية بعنوان 2020..

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لإنتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية بعنوان سنة 2020 إبتداء من يوم 1 أكتوبر والأيام الموالية، حسب ما جاء في قرار لوزير التعليم العالي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 جويلية الجاري.

وتتوزع الخطط المزمع تسديدها بالنسبة إلى مناظرة أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية إلى 19 خطة في العلوم السياسية والقانون الإداري والقانون الدولي العام والقانون الجبائي.

كما تعتزم الوزارة حسب قرار ثان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي فتح مناظرة لإنتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بعنوان دورة 2020.

وتتوزع الخطط المزمع تسديدها إلى 16 خطة في القانون التجاري وقانون الأعمال والقانون المدني والقانون الدولي الخاص والقانون الجزائي.

وحُددت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرتين على الموقع الالكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي https://concours.mes.rnu.tn بداية من يوم الإثنين 5 أوت 2024 إلى غاية يوم الجمعة 16 من نفس الشهر.

وسيكون آجال إيداع الملفات بداية من يوم الإثنين 19 أوت المقبل إلى غاية يوم الجمعة 30 من نفس الشهر بمقر جامعات تونس المنار وسوسة وصفاقس.