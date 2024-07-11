فيديو اباحي فاضح لبلوغر مشهورة يتصدر الترند..والاخيرة تنهار وتكشف!!

تصدرت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق محركات البحث، أمس الأربعاء، بعد تسريب فيديو فاضح لها بصحبة شاب، ما دفعها لمخاطبة متابعيها لتوضيح الأمر.

وأقرت هدير في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها هي من تظهر في الفيديو، وأن من ظهر معها كان زوجها وتم الطلاق، قائلة: “ظهرت فيديوهات الفترة الأخيرة وتم نشرها على كل وسائل التواصل، أحب أقول لكل الناس إن الفيديو ده بيني أنا وجوزي ودي قسيمة الجواز ودي قسيمة الطلاق ودي فيديوهات كانت على تلفوني وممسوحة والتلفون متحرز في قسم الشرطة”.

ونشرت هدير عبدالرازق قسيمة الزواج الرسمي حيث تم زواجهما عام 2021، كما نشرت قسيمة الطلاق، وأوضحت أن الطلاق تم قبل عام، في محاولة لإبعاد تهم الفعل الفاضح عنها. وأضافت: “على الرغم من أن الفيديو ده قديم وكان ممسوحاً من التلفون بس واضح إن حد نزلو من icloud وحب أنه يفضحني وده عشان أنا ماليش في السكك اللي مصرين إني أمشي فيها وعمري ما هكون كده”.

كما أكدت أنها الآن متزوجة من شخص آخر، وأنها على وشك الطلاق بسبب هذه الفضيحة. وأضافت: “بيتي بيتخرب.. أرجوكم ما تنشروش الفيديو أنا معرفش نزل كده إزاي؟”.

وقالت البلوغر المصرية إنها قدمت بلاغا في مباحث الإنترنت بالواقعة والتسريبات التي تمت من هاتفها، وأنها تثق في القضاء المصري مؤكدة “مش هسيب حقي”.

وفي رسالة مبهمة قالت هدير عبدالرازق: “أنا تم التضحية بيا تضحية رخيصة كبش فداء، وده انتقام صريح مني”، دون التوضيح عن الشخص أو الجهة التي ضحت بها أو تنتقم منها، أو أسباب ذلك.

العربية.نت