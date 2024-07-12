عاجل/ تطاوين: إضراب بيومين لأعوان شركة الجنوب للخدمات



ينفذ أعوان شركة الجنوب للخدمات إضرابا حضوريا يومي 22 و23 جويلية 2024، حسبما اكده الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين محسن الخرشاني.

وأوضح الخرشاني في تصريح لموزاييك، أن هذا القرار يأتي على خلفية ما اعتبره ترديا للأوضاع بالشركة وعدم الاستجابة لطلبات الاعوان المتعلقة بخلاص المستحقات المالية المتخلدة بالذمة وصرف الاجور في اجالها والعمل بالتناوب وتفعيل محاضر الاتفاقيات السابقة، وفق تعبيره.

ويشار الى ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد عقد جلسة للغرض صباح اليوم الجمعة خصصت لتدارس وضعية الشركة واتخاذ القرارات اللازمة.