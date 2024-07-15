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إصدار طابع بريدي في خمسينية المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

2024/07/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يصدر البريد التونسي غدا، الثلاثاء، طابعا بريديا بمناسبة مرور 50 سنة من النشاط للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يعرض للبيع بجميع مـكاتب الـبريد.

وحسب بلاغ أصدره البريد التونسي، الاثنين، يأتي هذا الاصدار الجديد تثمينا لمساهمة هذه المؤسسة العمومية العريقة في تطوير قطاع النفط في البلاد التونسيّة من خلال عمليّات الاستكشاف والإنتاج وتزويد السوق المحلية بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي وجلب المستثمرين الأجانب في هذا المجال.

ويمكن اقـتناء الطابع البريدي الجديد عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى مـوقع البريد.

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