جثة في الطريق العام بأريانة..ما القصة..؟!!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شاب يعمل نادلا بمقهى عثر على جثته صباح اليوم الاثنين 15 جويلية 2024 على حافة الطريق وسط مدينة أريانة.

وحسب ما أوردته موزاييك فان أن أحد المارة عثر قبل الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين على جثة آدمية على حافة الطريق وسط أريانة ، ليتولى إعلام أعوان الأمن، الذين تولوا بدورهم اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، حيث حل على عين المكان مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.

وتمت معاينة جثة الشاب التي تحمل آثار اعتداء بالعنف على مستوى الرأس وطعنات بواسطة آلة حادة في مواطن مختلفة من الجسد، وهو شاب ثلاثيني يعمل نادلا بمقهى بالجهة.

وانطلقت الأبحاث حثيثة للكشف عن ملابسات مقتل النادل حيث تشير معطيات أولية الى تعرضه الى الاعتداء من طرف عدد من الشبان في انتظار تحديد هوياتهم.