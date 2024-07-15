حالة الطقس هذه الليلة



يتميز الطقس هذه الليلة بسحب قليلة بأغلب الجهات وتكون محليا كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مرفوقة بأمطار متفرقة.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ويكون البحر قليل الإضطراب إلى محليا متموج بالسواحل الشرقية.

و تتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب و الجنوب الغربي .

المعهد الوطني للرصد الجوي