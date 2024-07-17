فحوى لقاء الحشّاني والمنفي في طرابلس

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فحوى لقاء الحشّاني والمنفي في طرابلس

2024/07/17 أهم الأخبار, تونس, سياسة, ليبيا

تحادث رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024 بطرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وتناول اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سبل تدعيم وتطوير التعاون بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين.
وأعرب الطرفان عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وارتياحهما للديناميكية التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما اكّد الطّرفان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين والإستفادة من جميع الفرص المتاحة لما فيه مصلحة الشعبين .

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