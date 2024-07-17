عاجل/ تفاصيل الأحكام الصادرة في هاتين القضيتين ضد عبير موسي..

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2024/07/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، احالة المتهمة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الاربعاء، بأنه تمت احالة موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من اجل تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وانتاج وترويج اخبار كاذبة بهدف الاضرار بالامن العام، ونسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والاضرار به، وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
واضاف الترخاني، ان دائرة الاتهام ذاتها، تولت تأخير قضية اخرى(مكتب الضبط المركزي لمصالح رئاسة الجمهورية) لنفس المتهمة محالة من محكمة التعقيب، بالنقض مع الاحالة الى جلسة 31 جويلية الحالي، مع رفض مطلب الافراج عنها.

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