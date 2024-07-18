الانتخابات الامريكية: توقعات بانسحاب الرئيس بايدن من السباق

أفاد موقع “أكسيوس” أن ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي يتوقعون أن يضطر الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من الانتخابات في نهاية هذا الأسبوع.

وأشار الموقع الأمريكي نقلا عن عدد من كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي أن ضغطا متزايدا من قادة الحزب في الكونغرس والأصدقاء المقربين، لإقناع الرئيس بايدن باتخاذ قرار الانسحاب من السباق الرئاسي في نهاية هذا الأسبوع.

ووفقا لمصادر، أكد “أكسيوس” فأن المقربين من بايدن قلقون ليس فقط من فرصه المنخفضة في الفوز، ولكن أيضا من أن إخفاقاته وأخطائه الأخيرة قد تؤدي إلى فقدان الأغلبية في مجلس الشيوخ، فضلا عن منع الديمقراطيين من استعادة الاغلبية في مجلس النواب من الجمهوريين في نهاية نوفمبر.

وقال موقع “أكسيوس” نقلا عن أحد أصدقاء الرئيس المقربين “خياره هو أن يكون أحد الأبطال في التاريخ”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن إصابة بايدن بفيروس كورونا.

ويعتزم بايدن البقاء في عزلة ذاتية في مقر إقامته بولاية ديلاوير، مع الاستمرار في العمل كرئيس للولايات المتحدة.