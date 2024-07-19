تنظيم حدث ترويجي مخصص لزيت الزيتون التونسي من 26 إلى 28 سبتمبر 2024 في مسقط – عمان

سيقام حدث ترويجي مخصص لزيت الزيتون التونسي من 26 إلى 28 سبتمبر 2024 في مسقط – عمان، بمبادرة من السفارة التونسية في مسقط وبالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات

وسيشمل الحدث معرضا لزيت الزيتون التونسي في أحد أهم مراكز التسوق في مسقط، فضلا عن لقاءات مهنية بين مصدري زيت الزيتون التونسيين والمشترين.

وأبرز مركز النهوض بالصادرات أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز رؤية زيت الزيتون التونسي في السوق العمانية وفتح فرص عمل جديدة لمصدري زيت الزيتون التونسيين”.

ويمكن للشركات التونسية المهتمة إرسال استمارة المشاركة في موعد أقصاه الأربعاء 2 أوت 2024. سيضمن المركز إرسال العينات إلى الشركات المشاركة في هذا الحدث.

ويجب إعطاء عينات للزيت قبل 5 سبتمبر 2024

وارتفعت عائدات زيت الزيتون التونسي بنحو 80 بالمائة في نهاية جوان 2024 (موسم 2023-2024)، لتصل إلى 4.3 مليار دينار، وفقا للديوان الوطني للزيت . وقد صدرت البلاد، منذ انطلاق الموسم (1 نوفمبر 2023)، ما يقرب من 165 ألفا و205 أطنان من زيت الزيتون، منها 20 ألفا و392 طنا معبأة، بقيمة 590 مليون دينار.