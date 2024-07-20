هيئة الانتخابات تضع على ذمة الناخبين استمارات التزكية..

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها السبت 20 جويلية 2024، بأن استمارات تزكية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 موضوعة على ذمة الناخبين بموقع الهيئة الرسمي http://www.isie.tn/ar/tazkiyat2024 أو على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي او بمقرات الهيئة الجهوية والمحلية بالداخل و مقرات البعثات الدبلوماسية و القنصلية التونسية بالخارج.

ويتولى الناخب المزكي وفق ذات البلاغ تعمير الاستمارة بكل عناية وتسليمها للمترشح او لفريقه المكلف بتجميع التزكيات لتقديمها فيما بعد في ملف ترشحه للهيئة في فترة قبول الترشحات.

وأشارت إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات يمكن الاتصال برقم النداء 1814 التابع للهيئة.