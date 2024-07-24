عاجل/ خبير بيئي يحذر التونسيين من تيارات الجذب الهوائية القوية في البحر أثناء السباحة..

حذر الخبير البيئي عادل الهنتاتي مصطافي الشواطئ في جنوب وشمال المتوسط إلى الحذر من تيارات الجذب الهوائية القوية في البحر.

وفسر الهنتاتي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء، ظاهرة التيارات الهوائية الجاذبة داخل البحر، مبينا ان التيارات البحرية القادمة من المحيط الاطلسي عبر مضيق جبل طارق تتوسع على كافة السواحل الجنوبية للمتوسط.

وتابع القول إن هذه التيارات مع التغييرات التيبوغرافية للبحر أصبحت تيارات قوية جدا، محذرا المصطافين غير المتمكنين من السباحة من هذه التيارات وعدم الفزع عند الشعور بحالة الجذب لتجنب الغرق، وفق تعبيره.

وأوضح الخبير البيئي أن الموجة الكبيرة في تونس والتي تصل إلى 3 أمتار هي نتيجة الرياح القوية.