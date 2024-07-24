غدا: انطلاق خط حافلة من منوبة إلى مطار قرطاج (التعريفة والتوقيت)



أعلنت شركة النقل بتونس الشروع بداية من الغد 25 جويلية 2024 في توفير حافلة لتأمين سفرة جديدة تربط بين محطة “سليمان كاهية” ومطار تونس قرطاج الدولي انطلاقا من محطة الترابط “سليمان كاهية”

وأضافت الشركة، في بلاغ، أنه سيتم تأمين هذه الوجهة على سبيل التجربة للنظر في مدى جدواها حسب الإمكانيات المتوفرة حاليا في انتظار تعزيز أسطول الحافلات.

وقد تم برمجة سفرتين يوميا، الأولى صباحية تنطلق على الساعة السادسة صباحا من محطة الترابط “سليمان كاهية” والثانية مسائية تنطلق على الساعة السابعة ليلا من مطار “تونس قرطاج الدولي”.

وتمتدّ هذه السفرة على مسافة 16,4 كم وتمرّ انطلاقا من محطة الترابط “سليمان كاهية” بكلّ من سيدي عمر- وسط منوبة- مقرّ الولاية- البودرية- مستشفى القصّاب –قصر السعيد- المعهد الأعلى الرياضة – شارع محمد البوعزيزي وصولا إلى مطار “تونس قرطاج الدولي”. وهو المسلك نفسه إيابا .

وسيتم اعتماد تعريفة موحّدة قدرها دينارا واحدا.