عاجل/ إلغاء إضراب قطاع السياحة والاتفاق على زيادة الأجور

انعقدت ظهر اليوم الجمعة 26 جويلية 2024، جلسة صلحية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبإشراف كمال المدّوري وزير الشؤون الاجتماعية وضمّت الطرفين الإداري والنقابي.

وتقرر حسب بلاغ الوزارة، إلغاء الإضراب القطاعي للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد السبت 27 جويلية 2024 .

وخصّصت هذه الجلسة للنظر في مراجعة الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها في جانبها المالي بين ممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية بالاتحاد العام التونسي للشغل.

وتمّ الاتفاق بين الطرفين على الزيادة في الأجور الأساسية والمنح العامة والقارة بالنسبة لسنتي 2024 و2025.