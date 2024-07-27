عاجل/ السعودية ترصد زلزالا وسط البحر الأحمر

أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بأن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومترا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم السبت.

وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريشتر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.

ومن جهتها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم السبت، بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريشتر، وتبعد حوالي 197 كيلومترا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.

أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد حوالي 174 كيلومترا شمال شرق ذات المدينة.

وكالات