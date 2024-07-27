أولمبياد باريس: برنامج المشاركة التونسية لليوم السبت



فيما يلي برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين السبت 27 جويلية في الألعاب الأولمبية باريس 2024 :

️السباحة: أحمد الجوادي يشارك في تصفيات 400 متر سباحة حرة انطلاقا من العاشرة صباحا وفي حال التأهل يخوض النهائي إنطلاقا من 19h30

️ المبارزة: فارس الفرجاني يلعب تصفيات مسابقة سلاح الصابر الفردي من التاسعة صباحا إلى الساعة 15h40 بعد الظهر وفي حال التأهل يخوص نصف النهائي والنهائي بداية من السادسة مساء

️ الرماية: تخوض عميدة البعثة التونسية ألفة الشارني تصفيات مسابقة المسدس بالهواء المضغوط انطلاقا من الثامنة صباحا

️ التجديف: يشارك محمد الطيب في تصفيات مسابقة Skiff انطلاقا من الثامنة صباحا

️ الجيدو: تلعب أميمة البديوي تصفيات في صنف أقل من 48 كغ انطلاقا من التاسعة صباحا

️ التنس: يواجه معز الشرقي البريطاني دانيال إيفانس في الدور الأول انطلاقا من الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس.