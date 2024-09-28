رئاسية 2024: انطلاق نقل المواد الانتخابيّة إلى المخازن الجهويّة

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم السبت، على انطلاق عملية نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي للهيئة بالوردية (ولاية تونس) إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار مواكبة سير العملية اللوجستية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024

وأفادت عضو مجلس الهيئة، نجلاء العبروقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ المواد الانتخابيّة التي تمّ نقلها اليوم وأمّنتها المؤسستين العسكرية والأمنية، تسمّى “مواد انتخابيّة حسّاسة” توزّع على جميع مكاتب الاقتراع ب24 ولاية وتتمثّل في سجلاّت النّاخبين ومحاضر الفرز والاقتراع وأوراق التّصويت والحبر.

وذكّرت بأنّ عدد مراكز الاقتراع المنضوين تحت هيئة الانتخابات يبلغ 5013 مركز اقتراع و9669 مكتب اقتراع. أما في الخارج فيبلغ عدد مراكز الاقتراع 317 مركز و408 مكتب اقتراع .

ولاحظت أنّ عدد الأعوان ورؤساء مراكز الاقتراع يبلغ 42000 عون في الدّاخل و2000 عون بالخارج .

كما أضافت العبروقي أنّ عدد النّاخبين المسجّلين رسميّا لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بلغ 9.753.217 ألف ناخب بين التسجيل الآلي والشخصي، من بينهم 50.4 بالمائة إناث و49.6 بالمائة ذكور و32.6 بالمائة شباب أعمارهم أقلّ من 35 سنة .

وبيّنت أنهم يتوزّعون على 9.110.407 ناخب في الدّاخل و642.810 ناخب في الخارج.