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أضرار في منشآت فلاحية بهذه الجهة بسبب الأمطار الاخيرة

2024/09/30 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


شهدت ولاية القصرين تهاطل كميات كبيرة من الأمطار نهاية الأسبوع المنقضي بلغت أقصاها بمعتمديتيْ القصرين الشمالية(33 مم) والقصرين الجنوبية (35 مم)، ما أدى إلى فيضان عدد من الأودية بالجهة، إضافة إلى تسجيل تساقط البرد بمناطق محدودة في عدد من المعتمديات.
وأدّى فيضان وادي الفروخ، إلى تضرر منشآت فلاحية ومعدات تجهيز حقلي (طوابي ومعدات قطرة قطرة) في منطقة بولهيجات من معتمدية القصرين الجنوبية، كما تعرضت المحاصيل الفلاحية لأضرار طفيفة، وفق معاينات ميدانية أولية، حسب ما أكّدته مصادر محلية لموزاييك.
وقد منعت حالة الطريق بعد الأمطار الأخيرة إدارة الفلاحة من تحديد الأضرار التي شملت المنطقة بدقة، على أن تتم عمليات المعاينة والجرد، لاحقا.

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