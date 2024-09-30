هذه الدولة تشرع في إجلاء مواطنيها من بيروت..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية إجلاء موظفيها العاملين في السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية “بيروت” بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم وأعضاء المنظمات الألمانية العاملة هناك.

وذكر بيان للخارجية الألمانية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني أقلعت اليوم من بيروت وعلى متنها 110 ركاب بعضهم لا يحملون الجنسية الألمانية.

وكانت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان ذكرتا في وقت سابق أن هناك “مواطنين ألمان معرضون للخطر بشكل خاص بسبب ظروف طبية تم نقلهم أيضا على متن الطائرة التابعة للقوات المسلحة”.

يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت أن خلية الأزمة التابعة لها قررت معاودة رفع مستوى التأهب في مقار التمثيل الدبلوماسي في كل من بيروت ورام الله، على أن تبقى تلك السفارات قادرة على العمل، مع إجلاء الموظفين غير الضروريين.

وكانت الخارجية الألمانية قالت في وقت سابق اليوم إنها تقدر أنه لا يزال هناك 1800 ألماني في لبنان قاموا بتسجيل أنفسهم في قائمة الاستعداد في حالة الأزمات.

وتشهد مناطق واسعة من لبنان عدوانا صهيونيا خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتسبب في أزمة نزوح واسعة من قرى وبلدات الجنوب باتجاه مناطق الوسط والشمال.