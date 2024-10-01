وزيرة التجهيز في زيارة غير معلنة الى هذا المستشفى..#خبر_عاجل

أدت وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني الزنزري، مساء الإثنين 30 سبتمبر 2024، زيارة ميدانية غير معلنة لحضيرة أشغال المستشفى الجهوي بسبيطلة بولاية القصرين، حيث اطلعت على مدى تقدم إنجاز مختلف أقسام المستشفى

وأوصت الوزيرة بضرورة التسريع لإتمام ما تبقى من الأشغال وتوفير كل الامكانيات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة في الغرض مع الحرص على تطبيق كل مقاييس السلامة المطلوبة والمواصفات الفنية الضرورية لحسن استغلال هذا المرفق الطبي بإعتبار حجم ما يؤمنه من خدمات صحية للمواطنين بالجهة.

واكدت الزنزي، أن تقدم أشغال هذا المستشفى موضوع متابعة يومية من قبل وزير الصحة و إطارات وزارتي الصحة والتجهيز والإسكان على أن يتم إستكمال الأشغال القليلة المتبقية في الأيام القادمة.

ورافق الوزيرة خلال هذه الزيارة، المدير العام للجسور والطرقات والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقصرين والمعتمد الأول لولاية القصرين ومعتمد سبيطلة والمقاولة المكلفة بالأشغال.