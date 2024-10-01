حجز طن و350 كغ من السكر في فضاء تجاري بهذه الولاية

تمكنت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بمنوبة، بمعية أعوان الإدارة الجهوية للتجارة، من ضبط ومعاينة وحجز فعلي لحوالي طن و350 كلغ من مادة السكر المدعم بإحدى الفضاءات التجارية بغاية الاحتكار فيها.

وافادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، انه تم تحرير محضر اقتصادي من أجل “إخفاء بضاعة مدعمة”.

كما تولت الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة إعادة ضخ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية التي تعهدت بإتمام الإجراءات المعمول بها.