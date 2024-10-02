عاجل/ فاجعة غرق قارب “الحرقة” بجربة: الحرس الوطني يقدم آخر الاحصائيات والمستجدات..

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني ، اليوم الأربعاء، بأن مجهودات البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب بحري في سواحل جربة متواصلة من قبل الوحدات العائمة بإقليم الحرس البحري بالجنوب والحماية المدنية وجيش البحر وفريق تابع للديوانة البحرية.

وأكّدت في بلاغ لها اليوم، أنّه تم ايضا تسخير مراكب صيد بحري لمعاضدة مجهود البحث علما وانّ مركب بحري قد غرق قبالة سواحل جربة في الليلة الفاصلة بين 29 و30 سبتمبر الماضي. يشار الى ان وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 31 شخصًا أغلبهم تونسيون من ولايات مختلفة واثنين من جنسية أجنبية وانتشال 16 جثة من ضحايا الحادث.

وفي عملية مشتركة بين وحدات الاستعلامات والأبحاث المركزية والجهوية بالتعاون مع الوحدات البحرية بإقليم الجنوب، تم يوم 30 سبتمبر 2024 الإطاحة بـ 5 وسطاء ضالعين في عملية إيواء وتسهيل عبور المجتازين. كما تم القبض على المنظم الرئيسي للعملية وزوجته بالإضافة إلى 5 وسطاء آخرين متورطين في تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية وحجز 3 سيارات استعملت في نقل المجتازين ومبالغ مالية هامة والزورق المستغل في عملية الاجتياز.