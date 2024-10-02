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من بينهم قُصّر: 120 ضحية إعتداءات جنسية من مغني الراب “ديدي”!!

2024/10/02 أهم الأخبار, متفرقات

بعد اتهام مغني الراب شون “ديدي” كومز بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي وإيداعه السجن لهذا السبب، وجهت إليه 120 اتهاما جديدا باعتداءات جنسية من ضحايا بينهم قُصّر لدى حصولها، على ما أعلن محامون أميركيون.
وتساهم الاتهامات الجديدة في تعميق ورطة “ديدي” البالغ من العمر 54 عاما والموقوف حاليا على ذمة المحاكمة في نيويورك في انتظار بدء النظر في قضيته.
ولاحظ المحامي توني بازبي أن “جدار الصمت كُسِر والضحايا يظهرون إلى العلن”، مشيرا إلى أنه يتحدث بوكالته عن 120 ضحية جديدة يعتزمون مقاضاة مغني الراب مدنيا، من بينهم 25 كانوا قُصر وقت حصول الاعتداءات.

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