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عاجل/ السجن 10 سنوات ضد صاحب هذه الصفحة على “فيسبوك”

2024/10/02 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاربعاء، في قضيتين ضد صاحب الصفحة المفتوحة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت إسم “سكندال”، أنيس بن ضو .
وقضت المحكمة بالسجن مدة 5 سنوات في كل قضية، مع الإذن بالنفاذ العاجل، حسبما نقلته اذاعة الجوهرة عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق التهم الموجهة لبن ضو، باستعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار و نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته و الإضرار به ماديا و معنويا و التحريض على الاعتداء عليه و الحث علي خطاب الكراهية و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك و نشر مقاطع فيديو تضمنت إساءة و تشويه و نسبة أمور غير حقيقية للغير.

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