عاجل/ السجن 10 سنوات ضد صاحب هذه الصفحة على “فيسبوك”

نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاربعاء، في قضيتين ضد صاحب الصفحة المفتوحة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت إسم “سكندال”، أنيس بن ضو .

وقضت المحكمة بالسجن مدة 5 سنوات في كل قضية، مع الإذن بالنفاذ العاجل، حسبما نقلته اذاعة الجوهرة عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وتتعلق التهم الموجهة لبن ضو، باستعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار و نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته و الإضرار به ماديا و معنويا و التحريض على الاعتداء عليه و الحث علي خطاب الكراهية و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك و نشر مقاطع فيديو تضمنت إساءة و تشويه و نسبة أمور غير حقيقية للغير.