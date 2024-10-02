جندوبة: إيقاف 4 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة ‎

تمكن اليوم الاربعاء أعوان مركز الحرس الوطني ببوعوان من ولاية جندوبة، من إلقاء القبض على 4 شبان وحجز كمية من الأقراص المخدرة بحوزتهم كانوا ينوون ترويجها.

وجاءت العملية بعد نصب كمين محكم نفذه أعوان مركز الحرس الوطني ببوعوان وتم الايقاع بـ4 أشخاص وحجز أقراص مخدرة من نوع “اكستازي”.

وبإستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية موضوعها مسك وترويج مادة مخدرة.

و قد اعترف الموقوفون أنهم كانوا ينوون ترويج الأقراص المخدرة في صفوف فئة الشبان من أبناء المنطقة.

وبانتهاء التحقيق ستتم إحالتهم على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليهم.