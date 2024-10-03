عاجل/ عضت كهل وكلب: إصابة قطة سائبة بداء الكلب وحملة تلقيح مكثفة بهذه المنطقة..

شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة بالتعاون مع بلدية وادي الليل اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، في تنظيم حملة تلقيح بعمادة شباو والمناطق المجاورة لها، وذلك بعد تسجيل إصابة حيوانية بداء الكلب متعلقة بقطة سائبة، وردت نتيجة عينتها أمس الأربعاء إيجابية من معهد باستور، وفق تصريح رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية سمية الشابي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ويبلغ بذلك عدد الإصابات الحيوانية منذ بداية السنة الحالية 08 إصابات، شملت 5 كلاب وبقرة وحيوان برّي (ابن آوى) بالمرناقية، وقد تدخلت مصالح المندوبية للتنمية الفلاحية لتكثيف التلقيح بالمنطقة وتحسيس المواطنين بمخاطر هذا الداء الذي لم تسجل إصابة بشرية به بالجهة خلال السنة الحالية.

وأشارت إلى أن عملية التقصي بخصوص الإصابة أبرزت أن القطة المصابة قامت بعضّ كهل، وذلك بالاضافة إلى عضّها لكلب، الأمر الذي تطلب تعهد الإدارة الجهوية للصحة بالأمر للقيام بالفحوصات الطبية والتلاقيح الضرورية، كما سيقع تنفيذ حملة قنص بالمنطقة، تعهدت بها الشرطة البلدية والبلدية، قصد التوقي من إمكانية حصول إصابات إضافية في صفوف الحيوانات السائبة.

يشار إلى أن الأيام التحسيسية وحملات التلاقيح الميدانية، متواصلة بالجهة، منذ انطلاقها في أوت المنقضي، حيث تم تلقيح نحو 7051 كلبا وقطّا، وتقريب خدمات التلقيح المجاني واستهداف أكثر ما يمكن من الحيوانات.

وبلغ عدد الكلاب المنتفعة بالتلقيح خلال هذه السنة 3663 كلبا على ملك 1932 مواطنا، وأكثر من 3388 قطّا على ملك 1867 مواطنا، في انتظار تضاعف العدد هذه الأيام أمام الإقبال الكبير على التلقيح والوعي غير المسبوق بأهميته في الحماية من داء الكلب.