عاجل/ خامنئي: “العصابة الصهيونية لن تنتصر..وجهاد رجال فلسطين وحزب الله اعاد الكيان 70 سنة الى الوراء”..

أكد المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي في كلمته خلال امامته لصلاة الجمعة بطهران أن العصابة الصهيونية لن تنتصر على حزب الله وحماس.

وقال خامنئي ” المقاومة في غزة اذهلت العلم وجهاد رجال فلسطين ولبنان اعاد الكيان الصهيوني 70 سنة الى الوراء”.

ولأول مرة تحدث خامنئي في جزء من خطبة الجمعة ألقاه منذ قليل باللغة العربية وتحدث عن آخر التطورات في المنطقة كل من لبنان وغزة خاصة بعد استشهاد أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

ودعا خامنئي إلى شد أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية في غزة ولبنان و أفغانستان وإيران واليمن مؤكدا أن عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر.

وأكد المرشد الأعلى الايراني ان ” الشهيد حسن نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين وأن العدو الجبان عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة فلجأ إلى سياسة الاغتيالات والتدمير مشددا على ان دفاع حزب الله عن غزة ونصرته للمسجد الأقصى هما خدمة مصيرية للمنطقة كلها.