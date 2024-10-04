عاجل/ حزب الله يشتبك مع قوة صهيونية ويفجر 3 عبوات ناسفة في قوة ثانية حاولت التسلل إلى جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أنه اشتبك اليوم الجمعة، مع قوة صهيونية حاولت التسلل إلى بلدتي يارون ومارون الراس، فيما فجر ثلاث عبوات ناسفة بقوة صهيونية أخرى في محيط مارون الراس.

وذكر الحزب في بيان أنه دفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين، اشتبك بعد ظهر اليوم مع جنود العدو الصهيوني أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون.

وأضاف أنه لدى محاولة قوات جنود العدو الصهيوني التسلل باتجاه مارون الراس، فجّرت عناصر المقاومة ثلاث عبوات ناسفة بالقوات المتقدمة، ومن ثمّ اشتبكت عناصر المقاومة معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لوكالة أنباء الصين الجديدة ((شينخوا)) إن مواقع الجيش اللبناني رصدت عصر اليوم تحرك عدة دبابات صهيونية نوع (ميركافا) في محور بركة بعثائيل شرق بلدة كفرشوبا شرق جنوب لبنان دون أن تخرق الخط الأزرق.

وتابعت أن اشتباكات بين حزب الله وقوات صهيونية اندلعت في محيط بلدتي يارون ومارون الراس في القطاع الأوسط من المنطقة الحدودية بجنوب لبنان تخللها رشقات رشاشة وقصف مدفعي وصاروخي وتفجير عبوات، دون المزيد من التفاصيل.

على صعيد متصل، نعى حزب الله أحد عناصره والمدعو مهدي سيف الدين، وقال في بيان إنه ارتقى على طريق القدس دون المزيد من التفاصيل.

وأشارت مصادر طبية لـ((شينخوا)) إلى أن 4 مستشفيات حكومية في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خرجت عن الخدمة اليوم.

وأوضحت “جاء ذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل منذ حوالي أسبوعين وعدم تمكن الطواقم الطبية والإدارية من الوصول إلى المستشفيات بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية الصهيونية المكثفة على البلدات الحدودية والطرقات المؤدية إلى المستشفيات.

وأشارت إلى أن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي “مرجعيون الحكومي وميس الجبل الحكومي وبنت جبيل الحكومي وصلاح غندور الحكومي في بنت جبيل”.

ووفق المصادر العسكرية اللبنانية لـ((شينخوا)) شن الطيران الحربي والمسير الصهيوني نحو 59 غارة على مواقع لحزب الله وبلدات ومناطق مفتوحة في شرق وجنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني في بيانات منفصلة مهاجمة عدة مواقع وتجمعات بشمال الكيان الصهيوني ومنها “قاعدة إيلانيا ودبابة ميركافا في موقع المالكية وموقع البغدادي وقاعدة وبيادر العدس ودوفيف ومستعمرة كرمئيل ونفح وكريات شمونة والمطلة وشمال حيفا وسعسع وكرمئيل والعلم وسهل مارون الراس بدفعات صاروخية كبيرة”.