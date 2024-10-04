مصر والسعودية تدينان العدوان الصهيوني على لبنان وتحذران من استمرار التصعيد

أدانت كل من مصر والسعودية, اليوم الجمعة, العدوان الصهيوني على لبنان, محذرتان من خطورة استمرار التصعيد في المنطقة, وذلك على خلفية الغارات المكثفة للجيش الصهيوني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا فيه تطورات الأوضاع في لبنان والتصعيد الصهيوني في المنطقة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف إن الوزيرين أدانا العدوان الصهيوني على لبنان و أكدا “على التضامن المصري والسعودي الكامل مع لبنان ومع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة”.

وشددا على “ضرورة تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.”

و أعرب الوزيران عن “رفضهما القاطع” لأي ترتيبات أو إجراءات تؤثر على “سلامة وسيادة” لبنان على كامل أراضيه، وحذرا من “استمرار التصعيد وخطورته على شعوب المنطقة”.

و أكدا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره، وطالبا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، “بالإضطلاع بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة”.

ويتعرض لبنان منذ أسبوعين إلى إعتداءات صهيونية واسعة استهدفت العديد من البلدات والقرى الحدودية والبنية التحتية, مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين, فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص من سكان المناطق المستهدفة على النزوح.