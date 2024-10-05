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أعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن يحملون الشارة الحمراء بداية من الاثنين

2024/10/05 أخبار, المصدر, مجتمع

قرر اعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن حمل الشارة الحمراء وذلك لمدة اسبوع بداية من يوم الاثنين 7 اكتوبر احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بصرف الأجور والمنح في مواعيدها حسب ما اعلنته الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل السبت.

واضافت في بلاغ لها اثر إجتماع عقدته اليوم وحضره ممثلون عن النقابات الأساسية للشركة ان حمل الشراء ياتي كذلك للمطالبة بصرف منحة العودة المدرسية بالتعاونية وسداد مستحقات الصيدليات والأطباء بالاضافة الى توفير ظروف العمل في الصحة والسلامة المهنية.

وقد تطرق الاجتماع إلى النقص الفادح في جاهزية الأسطول وندرة قطع الغيار والعنصر البشري.

وحملت الجامعة الإدارة العامة مسؤولية عدم قدرتها على إدارة هذا المرفق العمومي الهام في ظل الظروف الراهنة في تونس مهددة باصدار برقية اضراب”

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