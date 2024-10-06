هام/ هذا موعد غلق مراكز الاقتراع بالخارج..

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، تواصل عملية التصويت بالخارج اليوم الأحد إلى حدود الساعة السادسة مساء بتوقيت بلدان الاعتماد وبلدان الإقامة.

وأفاد بوعسكر، خلال النقطة الإعلامية الأولى لمواكبة الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد 6 أكتوبر، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بأن الهيئة مكّنت الجالية التونسية بالخارج من التصويت الحرّ بـ 59 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن كل تونسي موجود بالخارج تحت أي عنوان سواء كان مقيما أو زائرا أو سائحا، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري، يمكنه التصويت في أي مركز اقتراع يختار التصويت فيه، فقط بمجرد الاستظهار بجواز سفره أو بطاقة هويته الوطنية.

وذكّربوعسكر من جهة أخرى، بأن مكاتب ومراكز الاقترع في تونس وخارج أرض الوطن انطلقت في استقبال 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا وناخبة مسجّلين بالسجلاّت الانتخابية، من بينهم 642 ألفا و810 ناخبا مسجلين خارج أرض الوطن أي بنسبة 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، و9 ملايين و110 آلاف و407 مسجل ومسجلة داخل أرض الوطن أي بنسبة 93.4 بالمائة.

ويتوزع عموم المسجلين بالسجلات الانتخابية في الداخل والخارج، حسب الجنس، بين 49.6 بالمائة من الذكور أي ما يعادل 4 ملايين و 838 ألفا و725 ناخبا، ونسبة 50.4 بالمائة من الإناث أي ما يساوي 4 ملايين و914 ألفا و690 ناخبة

كما يتوزع الناخبون، حسب الفئات العمرية، بين 32.6 بالمائة من الشباب (18 إلى 35 سنة ) وعددهم 3 ملايين و175 ألفا و709 ناخب وناخبة ونسبة 47.1 بالمائة من الكهول المتراوحة أعمارهم بين 36 و60 سنة ( ما يعادل 4 ملايين و601 ألفا و966 ناخبا)، وبلغ عدد الناخبين المسجلين، الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، 1مليون و 975 ألفا و542 ناخبا أي بنسبة 20.3 بالمائة، حسب الاحصائيات التي قدّمها بوعسكر.

وبلغ عدد الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلين في السجلات الانتخابية والحاملين لبطاقات إعاقة مسلمة من السلط المعنية، 121 ألفا و441 ناخبا.

وقدّر بوعسكر العدد الجملي لمراكز ومكاتب الاقتراع بـ 5331 مركزا منها 5013 مركزا داخل تراب الجمهورية و 318 مركزا بالخارج موجودة أساسا في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 59 دولة حول العالم وببعض المقرات الأخرى التي تحصّلت عليها الهيئة من بلدان الاعتماد

وسخّرت الهيئة أجمالا 10 آلاف و78 مكتب اقتراع منها 9669 مكتبا بالداخل و409 مكاتب خارج تراب الجمهورية. ويشرف 43 ألفا و676 عونا على مجمل مراكز ومكاتب الاقتراع.

وقال بوعسكر “إن الهيئة قد قامت وبالتنسيق مع المؤستيين الأمنية والعسكرية، بوضع مخططات لنقل وتوزيع وتجميع المواد الانتخابية وتأمينها في المخازن الجهوية وفي مراكز الاقتراع”، مضيفا أن ” العدد الجملي لمسالك توزيع المواد الانتحابية بلغ 418 مسلكا، فيما يقدّر عدد مسالك التجميع بعد الانتهاء من عملية التصويت بـ 465 مسلكا بالإضافة إلى 45 مسلك تجميع سريعة.