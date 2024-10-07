عاجل/ سعيّد يفوز بأغلبية الاصوات في هذه الولاية

انتهت الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، اليوم الاثنين، من عملية فرز المحاضر الوافدة من مختلف مراكز الاقتراع بولاية بنزرت إلى المركز الجهوي للتجميع بالقاعة المغطاة محمد الفطناسي ببنزرت المدينة.

وتظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية فوز المترشح قيس سعيد بعد حصوله على أغلبية أصوات الناخبين البالغ عددها 132 ألفا و657 ناخبا وتتوزع حسب المعتمديات كالآتي:

معتمدية غار الملح:

المترشح قيس سعيد: 4089 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 350 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 52 صوتا

معتمدية تينجة:

المترشح قيس سعيد: 4842 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 267 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 61 صوتا

معتمدية غزالة:

المترشح قيس سعيد: 5455 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 75 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 54 صوتا

معتمدية منزل بورقيبة:

المترشح قيس سعيد: 13310 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 557 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 153 صوتا

معتمدية العالية:

المترشح قيس سعيد: 4474 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 501 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 106 أصوات

معتمدية بنزرت الشمالية:

المترشح قيس سعيد:5124 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 416 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 515 صوتا

معتمدية منزل جميل

المترشح قيس سعيد: 9702 أصوات

المترشح العياشي الزمال: 634 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 156 صوتا

معتمدية بنزرت الجنوبية:

المترشح قيس سعيد: 10722 صوت

المترشح العياشي الزمال: 360 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 114 صوت

معتمدية جومين:

المترشح قيس سعيد: 6636 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 113 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 57 صوتا

معتمدية سجنان

المترشح قيس سعيد: 8326 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 173 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 198 صوتا

معتمدية جرزونة

المترشح قيس سعيد: 5427 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 339 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 89 صوتا

معتمدية ماطر:

المترشح قيس سعيد: 10536 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 311 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 123 صوتا

معتمدية راس الجبل:

المترشح قيس سعيد: 12655 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 986 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 238 صوت

معتمدية أوتيك:

المترشح قيس سعيد: 4374 صوتا

المترشح العياشي الزمال: 141 صوتا

المترشح زهير المغزاوي: 53 صوتا.

وبلغت النسبة العامة للتصويت بولاية بنزرت، وفق ما أعلنته الهيئة، 27 بالمائة أي ما يعادل 132 ألفا و657 ناخبا وناخبة من مجموع 590 ألفا و299 مسجلا بالسجل الانتخابي.

يذكر أن عملية الفرز أمنها 80 عون تجميع و80عونا مكلفا بالعد الآلي، علاوة على 18مكونا و3اعضاء من الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، بينما بلغعدد مراكز الاقتراع التي خصصت لعملية الاقتراع 230 مركزا بها 494مكتبا تحت إشراف وإدارة 2107 أشخاص بين رؤساء ومساعدي مراكز واعضاء مكاتب من بينهم 460 شخصا يحملون صفة الضابطة العدلية، و28 مراقبا محليا للعملية الإنتخابية.