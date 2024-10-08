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عاجل/ تحجير السفر على 40 شخصا من قيادات واعضاء النهضة..

2024/10/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا بالإبقاء على أكثر من أربعين شخصا من منتسبي حركة النهضة بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم، حسب ما نقلته اذاعة “موزاييك”.

وللتذكير، فقد قرّرت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، منذ مدة، الاحتفاظ بأكثر من 100 شخص من قيادات ومنتسبي حركة النهضة وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.

وبانتهاء آجال الاحتفاظ تقرّر احالتهم جميعا على أنظار قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث والذي قرّر الابقاء على أكثر من 40 شخصا بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.

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