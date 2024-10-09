إعصار ميلتون يُجبر اكثر من 6 ملايين أمريكي على ترك منازلهم

يجبر ملايين الأشخاص، إلى ترك منازلهم في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن عملية إجلاء تاريخية تشهدها الولاية، تتجاوز 6 ملايين شخص، في الوقت الذي صنف فيه خبراء الأرصاد ميلتون بأنه إعصار من الدرجة الرابعة

وأفاد المركز الوطنى للأعاصير بأنه يقترب من سواحل المحيط الأطلسي نحو ولاية فلوريدا والتي تقع بجنوب شرق أمريكا، وعلى الرغم من أن ميلتون هو إعصار من الدرجة الرابعة وليس بشدة الدرجة الخامسة والأخيرة من تصنيف الأعاصير إلا وأن خطورته تكمن في ضخامته ومساحته والتي يصل فيها طول قطره إلى نحو 1250 كم.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، واجهت منطقة خليج تامبا، التي يسكنها أكثر من 3.3 مليون شخص، احتمال حدوث دمار واسع النطاق بعد تجنب الضربات المباشرة من الأعاصير الكبرى لأكثر من قرن من الزمان وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تضعف العاصفة ميلتون، التي كانت من الفئة الخامسة خلال معظم اقترابها، لكنها ستظل إعصارًا كبيرًا عندما تصل إلى اليابسة في وقت متأخر من اليوم، الأربعاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تحتفظ العاصفة بقوة الإعصار أثناء عبورها وسط فلوريدا يوم الخميس في مسار شرقي نحو المحيط الأطلسي. ظل المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد، حيث دفع خبراء الأرصاد الجوية مساء الثلاثاء مساره المتوقع إلى الجنوب قليلاً من تامبا.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء إلزامية في 11 مقاطعة في فلوريدا يبلغ مجموع سكانها حوالي 5.9 مليون شخص، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكى وحذر المسؤولون من أن أي شخص يبقى في الخلف يجب أن يدافع عن نفسه، حيث لا يُتوقع من المستجيبين الأوائل المخاطرة بحياتهم في محاولة الإنقاذ في ذروة العاصفة.

وتسببت حركة المرور الكثيفة في اختناق الطرق المؤدية إلى خارج تامبا، ونفد الوقود من حوالي 17% من محطات الوقود البالغ عددها 8000 محطة في فلوريدا في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وكالات