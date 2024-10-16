فيديو/ دون تمويل ذاتي وبأقل فوائض: بنك تونس والامارات يمول ويسهل عملية شراء سيارات “شيري”..

احتفل بنك تونس والامارات مساء الاثنين 14 أكتوبر 2024 بامضاء اتفاقية شراكة مع الشركة التونسية للسيارات (STA)، الموزع الرئيسي لعلامة شيري في تونس.

وتهدف هذه الاتفاقية الى تسهيل وتيسير شروط اقتناء سيارات “شيري” بالنسبة للمواطنين سواء من حرفاء البنك أو غيرهم ممن لا يملكون تمويلا ذاتيا.

ومن اجل مزيد تسهيل وتسريع الإجراءات، يضع البنك على ذمة الحرفاء مستشار مبيعات في صالات العرض الخاصة بالشركة التونسية للسيارات (STA) كما يمكن للحرفاء التوجه الى أقرب فرع لبنك تونس والإمارات للحصول على أكثر معلومات وايداع مطالبهم.

وقد تم على هامش امضاء اتفاقية الشراكة بالمقر المركزي لبنك تونس والامارات عرض ثلاثة طرازات من سيارات “شيري” التي سيشملها تمويل البنك.

وفي هذا الاطار اكدت المديرة العامة لبنك تونس والامارات فريال شبراك في تصريح لـ“المصدر” أن هذه الشراكة مع شركة (STA)، الموزع الرئيسي لعلامة شيري في تونس تعتمد بالاساس على ان يسهل البنك عملية شراء السيارة عبر عملية التمويل مهما كانت امكانيات الحريف باسعار تفاضلية ونسب فوائض منخفضة مقارنة بالمعمول بها في السوق التونسية.

واكدت فريال شبراك انه منذ اليوم الأول لانطلاق العمل بالاتفاقية تم تسجيل اقبال هام من طرف حرفاء البنك على التسجيل للحصول على سيارة “شيري” وفق تعبيرها.

وارجعت شبراك هذا الاقبال الى عدة عناصر أبرزها غياب شرط التمويل الذاتي والتقليص في فترة الانتظار بالنسبة للحريف للموافقة على القرض بالاضافة الى ان هذا العرض مفتوح لكل موظف له دخل قار أوشركة أو صاحب مشروع (بتيندا) وفق تعبيرها.

هذا وقد حضر حفل إطلاق الحملة الترويجية لتمويل سيارات “شيري” عدد من اطارات بنك تونس والامارات وأيضا عدد من اطارات شركة (STA)، الموزع الرئيسي لعلامة شيري في تونس وعلى رأسهم منعم بوصرصار مدير عام الشركة .