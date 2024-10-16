كافة التفاصيل عن التعداد العام للسكان والسكنى: موعد انطلاقه..تاريخ نشر النتائج وآخر الاستعدادات..

أعلن مدير عام المعهد الوطني للاحصاء بوزيد النصيري اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى ان فترة العد الفعلي للسكان ستنطلق خلال الفترة الفاصلة بين ونوفمبر وديسمبر وسيكون اليوم المرجعي للعد الليلة الفاصلة بين 5 و6 نوفمبر القادم.

وأوضح النصيري أن عملية العد الفعلي للسكان المقيمين بالبلاد التونسية هو يوم 6 نوفمبر القادم وحسب الروزنامة التي تم وضعها فسينتهي التعداد العام للسكان والسكنى يوم 31 ديسمبر 2024 على أن يتم نشر النتائج الأولية في 31 مارس 2025 والنتائج النهائية في 20 سبتمبر 2025 .

ودعا النصيري جميع التونسيين الى التعاون مع اعوان العد لتسهيل عملية التعداد لما فيه خير ومصلحة لهم وللبلاد في بناء السياسات التنموية وفي بناء الاستراتيجيات التطويرة التي ستنعكس على واقع عيش المواطن مشيرا الى ان التعداد سيشمل التعداد العام للسكان والسكنى وظروف عيش المواطنين وفق تعبيره.

ونوه مدير عام المعهد الوطني للاحصاء الى أن التعداد كان قد انطلق في مرحلته الاولى بعملية العد القبلي منذ ماي الماضي وامتدت هذه الفترة الى اول سبتمبر حيث استكمل المعهد بمساعدة واسناد كل الوزارات المتدخلة وتحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط مرحلة حصر المباني والمساكن والمحلات كما تزامنت هذه الفترة مع فترة الاستعدادت اللوجستية والتنظيمية والفنية عبر انتداب الاعوان وتكوينهم على استعمال اللوحات الرقمية.

وحول آخر استعدادات المعهد لانطلاق عملية الاحصاء اوضح النصيري ان اخر الاستعدادات تمثلت في توفير اللوحات الرقمية وتأمينها بالاضافة الى عملية تكوين الاعوان التي كانت بجهود وصفها بـ”الماراطونية” وبتضحيات وجهود كبيرة من فريق من الخبرات والاطارات المركزية وايضا الجهوية والنظار الذين سيشرفون على تكوين ميداني بـ 354 مركز لتكوين اعوان العد لجمع البيانات المطلوبة وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث في السياق ذاته أنه سيتم تجنيد 11 الف عون للمشاركة في عملية التعداد سواء بصفة قارة أو بصفة التعاقد كما تم اقتناء 9500 لوحة رقمية سيتم استعملها في عملية التعداد.

كما اشار النصيري الى ان المعهد سيعمل على اطلاق حملة توعوية وتحسيسية واعلامية لدعوة المواطنين للاستجابة والتعاون مع أعوان العد لانجاح عملية تعداد السكان.

هذا وأكد بوزيد نصيري أن هذا التعداد سيكون فارقا في تاريخ تونس ومستقبل المنظومة الاحصائية الوطنية .

من جانبه كشف عبد القادر الطلحاوي المدير الفني للتعداد العام للسكان السكنى لسنة 2024 ان فترة العد القبلي مكنت من تحديد وحصر عدد المساكن والأسر التونسية والاسر المقيمة بالبلاد وحاليا يتم التدقيق في هذه المعطيات.

وأضاف الطلحاوي أن عملية الحصر اظهرت وجود 3 مليون 270 الف اسرة في تونس وقرابة 4 ملايين و100 الف مبنى في تونس بين السكانية والمختلطة.