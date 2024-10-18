مراكز الإعلاميّة الموجّهة للطفل تواصل تسجيل الأطفال وقبولهم بمختلف الدورات التكوينيّة

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل وسائر المراكز الجهوية التابعة له تواصل عمليات تسجيل وقبول الاطفال في الدورات التكوينيّة المبرمجة خلال السنة التربوية 2024-2025 وفق بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت البلاغ الى أن هذه الدورات التكوينيّة التي ستستمر إلى غاية 27 جويلية 2025 ستشمل ما لا يقلّ عن 17 ألف طفل ضمن سلسلة من الورشات التدريبيّة التي تواكب أحدث التطورات التكنولوجيّة في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي والصيانة والتركيب والشبكات الإعلاميّة.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل يستعدّ لإطلاق ورشات متخصّصة جديدة لتدريب الأطفال في مجالات تصميم الجرافيك وبرمجة البطاقات الالكترونية وتصميم مواقع الواب والتربية على وسائل الإعلام وصناعة تطبيقات الموبايل.

وذكّرت الوزارة أنه تقرّر تكريسا للدور الاجتماعي للدولة إعفاء أطفال العائلات محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصة والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية من معاليم التسجيل وتمتيعهم بمجانية التكوين بمراكز الإعلاميّة الموجّهة للطفل بعد المصادقة على مطالبهم المودعة للغرض.

ويُمكن الاطلاع على قائمة مراكز الاعلاميّة الموجهة للطفل والرزنامة العامة للدورات التكوينيّة ومختلف الحلقات وفترة التسجيل المقرّرة لكل دورة تكوينيّة من خلال الرابط التالي:

httpss://urls.fr/ZcLdsp