هلاك كهل وانقاذ اخر جرفت المياه سيارتهما..

جرفت مياه السيلان بمجرى وادي الحجل بمنطقة الدغيمة من معتمدية حاجب العيون، ليلة الجمعة، سيارتين، تمكن سائق إحداهما من النجاة، في حين تم العثور على جثة الثاني على بعد 3 كلم من سيارته.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حمدي لوصيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهالك يبلغ من العمر 42 سنة، وتولت وحدات الحماية المدنية بحاجب العيون نقل جثته الى المستشفى المحلي بالمنطقة، قبل أن يتم تسليمها إلى عائلته.

وأضاف أن السائق الثاني يبلغ من العمر 45 سنة، وتمكن المواطنون من إنقاذه دون إصابات قبل وصول وحدات الحماية المدنية، في حين جرفت مياه السيلان سيارته وهي من صنف الشاحنة الخفيفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ركاب آخرون على متن السيارتين اللتين مازالتا عالقتين، وتعذر إخراجهما بسبب محاصرتهما بمياه الأمطار.

وأكد المتحدث، بأنه سيتم التنسيق صباح غد السبت مع السلط المحلية، لتوفير آلة جارفة لاخراج السيارتين من المياه والأوحال، فيما تعهدت وحدات الحرس الوطني بحاجب العيون بفتح تحقيق في الحادثة.