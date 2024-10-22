الحرس الوطني يدعو الى توخي الحذر تحسبا لتساقط كميات هامة فى هذه الولايات

نبه الحرس الوطني مستعملي الطريق الى ضرورة توخي الحذر أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع تزامنا مع تساقط كميات هامة من الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية خاصة ولايات المنستير وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ تحذيري لها صباح اليوم الثلاثاءإلى التعديل من السرعة بما يتناسب مع ظروف الطريق، وترك مسافة أمان كافية أثناء المتابعة في السير، وتجنب القيام بأعمال خطرة أثناء القيادة، واستعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.

واضافت انه لطلب أي استفسارات أو للإبلاغ عن حالات طارئة، يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام 71960448 و71963512، كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.