وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لجائزة الألكسو للابداع والابتكار

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن إطلاق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، جائزة “الألكسو للإبداع والإبتكار للباحثين الشبان في الوطن العربي دورة جامعة الشارقة 2024 حول الاقتصاد الأخضر وحُدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 25 أكتوبر الجاري.

ودعت وزارة التعليم العالي الراغبين في الترشح إلى زيارة موقع الواب httpss://ctiaward.alecso.org/ للحصول على المزيد من المعلومات حول الجائزة وتقديم ملف الترشح.

ولفت بلاغ وزارة التعليم العالي الى ان هذه الجائزة تهدف بالخصوص إلى تشجيع الباحثين العرب وحثهم على الإقبال على البحث العلمي والتقني، ونشر ثقافة البحث العلمي والإبتكار بين الشباب العربي، والتركيز على الجوانب التطبيقية في البحوث العلمية.

وأضاف البلاغ أن هذه الدورة تسلط الضوء على مجال الاقتصاد الأخضر في قطاعات الطاقات المتجددة والأبنية الخضراء، والنقل النظيف، وإدارة المياه والنفايات وإدارة الأراضي.

وتُمنح الجائزة لثلاث فئات تتعلق الفئة الأولى بباحث قام بتنفيذ بحث أو مجموعة من البحوث ويحمل صفة الريادة والإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد الاخضر وتتمثل الفئة الثانية في باحث أو مجموعة باحثين عن مشروع بحث لم ينفذ بعد ويحمل صفة الإبداع والابتكار أما الفئة الثالثة فتستهدف مؤسسة عربية قامت أو تقوم بتنفيذ مشروع يحمل كذلك صفة الإبداع والإبتكار في المجال ذاته.

وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل افتتاح فعاليات ملتقى الألكسو الثاني لتوأمة الجامعات العربية الذي تستضيفه جامعة الشارقة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة.